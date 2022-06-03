Jorge Jesus'tan çarpıcı sözler! Mesut Özil ile ilgili kararını açıkladı - Haberler

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcı için imza töreni düzenlendi. Jesus, imza töreninde kritik açıklamalarda bulundu.

MESUT ÖZİL KADRO DIŞINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

Jesus, basın toplantısında sorulan Mesut Özil'in durumu ile ilgili soruya çok net bir şekilde cevap verdi. Tecrübeli çalıştırıcı: "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' ifadelerini kullandı.