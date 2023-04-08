Jorge Jesus'tan kendisine "2 yıl daha beraber çalışalım" diyen Ali Koç'a bomba cevap: 2 şartım var

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Beşiktaş derbisi sonrası yola devam kararı alınan Jorge Jesus'a "2 yıl daha beraber çalışalım." dedi. Portekizli hocanın bu teklife olumlu yanıt verdiği ancak şart koşarak bütçe ve yetkileri konusunda garanti istediği öne sürüldü.

Beşiktaş derbisindeki tarihi yenilginin ardından Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam kararı alındı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Portekizli hocayı takımda tutmak için harekete geçti.

"2 YIL DAHA BERABER ÇALIŞALIM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'a "2 yıl daha beraber çalışalım. Eğer isterseniz, Mayıs ayında görüşelim." dedi.

"BU İŞ BİTMEDİ"

Jorge Jesus'un bu teklife oldukça sıcak baktığı ancak bütçe ve yetkileri konusunda garanti istediği iddia edildi. Hala şampiyonluk yarışında olduklarını belirten Jorge Jesus, Kayserispor maçı sonrası futbolcularına, "Kupada hedefimiz final ve şampiyonluk olacak. Ligde de daha bu iş bitmedi. Galatasaray kalan maçlarında puan kayıpları yaşayacaktır. Siz elinizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya devam edin." dedi.