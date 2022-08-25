Jorge Jesus sil baştan! Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA AVrupa Ligi play-off ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus bu maçta sürpriz isimlere yer verdi.

Fenerbahçe ile Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda karşılaşıyor. İlk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla rakibi karşısına çıkacak temsilcimiz, turu geçerek Avrupa Ligi'nde grup etabına kalmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında yer almayan King ile Arda Güler'in kadroda olması bekleniyor. Pelkas, Berisha ve Joao Pedro, UEFA Listesinde olmadığı için Bruma ve Serdar Aziz ise sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada yer almayacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA SAHNESİNDE 246. MAÇI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.

Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic