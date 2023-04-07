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Jorge Jesus istifa edecek mi? Verdiği cevap çok konuşulur

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Beşiktaş mağlubiyetinden sonra istifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Portekizli hoca, "Yarış devam ediyor. İstifa edecek bir durum görmüyorum" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler, yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Jesus, istifa sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"BAŞKANIMIZLA ARAM İYİ"

Başkan Ali Koç'la derbi sonrası tartışma yaşadığını kabul eden Portekizli hoca, "Her takımda olabilecek, yenilgiden sonra yaşanabilecek şeyler yaşandı. Ben başkanımızı çok seviyorum, taraftarımızı çok seviyorum. Başkanımızın da beni sevdiğini düşünüyorum. Bizim çok iyi bir arkadaşlığımız var" dedi.

Jorge Jesus istifa edecek mi? Verdiği cevap çok konuşulur

"İSTİFA EDECEK BİR ŞEYOK"

Jesus istifa sorusuna ise "Hem Türkiye Kupası'nda hem ligde iddiamız devam ediyor. Kaybettiğimiz bir şey yok. Ligin bitmesine 2 ay var. İstifa edecek bir durum görmüyorum" yanıtını verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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