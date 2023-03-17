Jorge Jesus'tan kimse bu tepkiyi beklemiyordu! Sampaoli'ye ulaşamayınca çılgına döndü

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Zorlu maç öncesi iki takım da sahaya çıktığı esnada sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un bir olay karşısında oldukça öfkelendiği görüşmüştü. Portekizli hocanın, başarılar dilemek için meslektaşı Jorge Sampaoli'ye ulaşamadığı ve bu nedenle etrafındaki kalabalığa sinirlendiği ortaya çıktı. İkili daha sonra birbirlerine sarılarak fotoğraf çektirdi.