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Jorge Jesus'tan kimse bu tepkiyi beklemiyordu! Sampaoli'ye ulaşamayınca çılgına döndü

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Zorlu maç öncesi iki takım da sahaya çıktığı esnada sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un bir olay karşısında oldukça öfkelendiği görüşmüştü. Portekizli hocanın, başarılar dilemek için meslektaşı Jorge Sampaoli'ye ulaşamadığı ve bu nedenle etrafındaki kalabalığa sinirlendiği ortaya çıktı. İkili daha sonra birbirlerine sarılarak fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, Sevilla'yı Kadıköy'de 1-0 mağlup ederken İspanya'da aldığı 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma öncesinde Jorge Jesus'u sinirlendiren bir olay yaşandı.

SAMPAOLI'YE ULAŞAMAYINCA SİNİRLENDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımlar sahaya çıktığı sırada meslektaşı Jorge Sampaoli'ye başarılar dilemek istedi. Ancak Portekizli hoca, etrafındaki kalabalık nedeniyle Sampaoli'ye ulaşamadı. Bunun üzerine sinirlenen Jesus kalabalığa tepki gösterdi.

Jorge Jesus daha sahaya adımını atar atmaz çılgına dönmüştü! Gerçek ortaya çıktıFotoğraf: Murat Akbaş

KALABALIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Daha sonra Jorge Jesus, Sampaoli'ye ulaşmayı başardı ve ikili birbirilerine sarılarak fotoğraf çektirdi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz, İspanya'da 2-0 mağlup olması nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

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