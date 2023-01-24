- Jorge Jesus: "Bu takımın ruhu var, son saniyeye kadar savaşıyor" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: "Arda Güler geçen sezondan daha fazla süre aldı" "Ümraniyespor başkanından özür diliyorum" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Ümraniyespor maçının ilk 45 dakikası...

- Jorge Jesus : "Bu takımın ruhu var, son saniyeye kadar savaşıyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus :

"Arda Güler geçen sezondan daha fazla süre aldı"

"Ümraniyespor başkanından özür diliyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Ümraniyespor maçının ilk 45 dakikası bu sezonun en iyi performansı olduğunu aktarırken, "Bu takımın ruhu var, son saniyeye kadar savaşıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Maç tam da düşündüğümüz gibi geçti. Kazanmak önemliydi. Rakiplerimiz bizden önce oynamış ve kazanmışlardı. İlk yarıda çok kaliteli bir oyun sergilediğimiz düşünüyorum. Oynadığımız en iyi ilk 45 dakikaydı diyebilirim. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibimize çok az top kullanma fırsatı verdik. İyi ve kaliteli oynayan taraf bizdik. 3 defa kaleciyle karşı karşıya kaldık. Oyun anlamında oluşturduğumuz farkı gole yansıtamadık. İkinci yarı, ilk yarıdaki gibi geçmedi. Ümraniyespor da maça ortak oldu. Bize kontra atakta problemler oluşturdular. Maçı kazanmayı bildik, çünkü bu takımın ruhu var. Son saniyeye kadar savaşıyor, son saniyeye kadar inanıyor. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Arda Güler geçen sezondan daha fazla süre aldı"

Arda Güler'in oynamamasını teknik bir karar olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Teknik direktörü olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Arda girmedi çünkü Emre Mor'un daha faydalı olacağını düşündüm. Emre, çok hızlı birebir hızlı oynayacağını düşündüm. Emre, bugün Valencia'ya asist yaptı. Özellik anlamında süratini yansıtmayı bildi. Arda'nın benimle birlikte almış olduğu süre, geçen sezondan daha fazla süre aldı. Hala ligin ikinci yarısı oynanmadı" şeklinde konuştu.

"Ümraniyespor başkanından özür diliyorum"

Hafta içi Ümraniyespor Stadyumu ile ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını vurgulayan Jesus, "Stadyum konusunda, bugün kazanmamış olsaydık stadyumu bahane edemezdik. Harika bir zemin vardı. Şartlar iyi, güzel bir saha burası. Bizleri de çok iyi karşıladılar. Cümlelerimin yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Galatasaray ile oynadıkları maçı Olimpiyat Stadyumu'nda oynadıkları için orada oynanması farklı bir senaryo oluşturabilirdi. Maça daha farklı açıdan bakmak istemiştim. Eğer yanlış anlaşıldıysam Ümraniyespor başkanından özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"En iyi deplasman performansıydı"

Son zamanlarda takımda bir düşüş olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Jesus, "Aradan sonra oynadığımız maçlarda performans olarak Galatasaray maçında kötüydük. Onun dışında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu ligde kolay maç yok, rakipler bizi daha iyi tanıyor. Özellikle bugün ilk 45 dakika, en iyi deplasman performansıydı. Kesinlikle bu ligde kolay maç yok" değerlendirmesini yaptı.