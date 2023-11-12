Jonjo Shelvey'den Süper Lig tarihine geçecek gol

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile İstanbulspor arasında oynanan maçta, Rizespor'un futbolcusu Jonjo Shelvey, kendi yarı alanından gol attı. Maçın 5. dakikasında gerçekleşen bu olay, futbolseverleri hayrete düşürdü.

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor forması giyen giyen Jonjo Shelvey, İstanbulspor karşısında kendi yarı alanından inanılmaz bir gol attı.

İNANILMAZ GOL

Maçın 5. dakikasında sahneye çıkan Shelvey, jeneriklik bir gol attı. Yıldız futbolcu, 5. dakikada kendi yarı alanından ağları havalandırdı ve Rizespor, bu golle 1-0 öne geçti.

İşte Shelvey'in o şahane golü;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS