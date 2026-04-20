ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı

İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından Cesena'da forma giyen ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann, Palermo ile oynadıkları maçta boynu kırıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Klinsmann, sosyal medya üzerinden tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Cumartesi günü deplasmanda Palermo ile oynadıkları karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki Klinsmann, hastaneye kaldırıldı.

Eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann'ın oğlu olan Jonathan'ın hastanede yapılan tetkiklerinde boyun omurunda kırık tespit edildi.

ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bugün açıklama yapan Klinsmann, "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Milli Takımı'na davet alan Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
