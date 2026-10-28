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Johnstone Burgh 21 Kasım'da iki kupa maçına ayrı kadrolarla çıkacak

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İskoçya 5. Lig ekibi Johnstone Burgh, 21 Kasım'da TSİ 17.30'daki Tayport (Communities Kupası) ve TSİ 18.00'deki Dunipace (Lowland Lig Kupası) maçlarına ayrı kadrolarla çıkacak. Kulüp, farklı tarih ve bilet gelirinden feragat teklifine rağmen olumlu değişiklik olmadığını açıkladı.

İskoçya 5. Lig ekibi Johnstone Burgh iki farklı kupa maçını aynı gün ve saatlerde iki farklı kadroyla oynayacak.

İskoçya bölgesel ligi ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.30'da (yerel 14.30) İskoçya Communities Kupası'nda Tayport maçına çıkacağı, TSİ 18.00'de (yerel 15.00) ise Lowland Lig Kupası'nda Dunipace ile karşılaşacağı belirtildi.

Johnstone Burgh, yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve farklı bir tarihi teklif ettiklerini belirterek "Ayrıca maç programındaki değişikliğin yaratabileceği olumsuzlukları telafi etmeye yardımcı olmak adına, bilet gelirlerinden alacağımız paydan feragat etmeyi de önerdik." ifadelerini kullandı.

Tekliflerine rağmen olumlu yönde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu nedenle 21 Kasım'da oynanacak iki karşılaşmaya da ayrı kadrolarla çıkılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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