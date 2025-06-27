John Duran'dan Fenerbahçe'ye müjde

John Duran'dan Fenerbahçe'ye müjde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Al Nassr'dan John Duran'ı kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki forvet, Avrupa'ya dönmeye ve Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak bakıyor. Öte yandan Sarı-lacivertliler, genç golcü ve menajerinin tüm taleplerini de kabul etti.

Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı. Sarı-lacivertlilere Kolombiyalı golcüden müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Sky'da yer alan habere göre; 21 yaşındaki forvet John Duran, Suudi Arabistan'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmeye ve Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak bakıyor. Haberde, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü isimle görüştüğü ve transferin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

TÜM TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun da haberine göre; Fenerbahçe, Jhon Duran ve temsilcisinin tüm taleplerini kabul etti. 21 yaşındaki oyuncunun kesin kararını bildirmek için ek süre istediği ifade edildi.

DEVİN ÖZEK KOLOMBİYA'DA

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, John Duran transferini bitirmek üzere Kolombiya'ya uçtu ve genç golcü ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZANDAR :

AL NASSR SÜPER BİR TAKIM TABİ. HER OYUNCUSU AYRI BİR YILDIZ. AL NASSR ORTADOĞU'NUN REAL MADRID'İ. BÕYLE BİR HAREKET ZATEN ANCAK FENERHATÇE'YE YAKIŞIRDI. ZAVALLI FENERHATÇE. ADAMI FITIK EDER, SİNİR EDER, RUH HASTASI YAPAR.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca'ya Premier Lig'den sürpriz talip! 5 dakika bile düşünmeden reddetti

Premier Lig'den sürpriz talip! Teklifi 5 dakika bile düşünmedi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.