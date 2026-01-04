Haberler

Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim

Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen PSV Eindhovenlı futbolcu Joey Veerman, transferin neden gerçekleşmediğini ilk kez açıkladı. ESPN'e konuşan Veerman, Fenerbahçe'ye transferinin iptal olmasının belirli nedenlerinin olduğunu dile getirdi. Kendi kararı ile Fenerbahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtiğini ifade eden Veerman, bu sürecin yaklaşık iki buçuk hafta sürdüğünü ve bu süre zarfında bazı olayların yaşandığını belirtti.

  • Joey Veerman, Fenerbahçe'ye transferinden kendisinin vazgeçtiğini açıkladı.
  • Veerman, transferin iptal olmasının belirli nedenleri olduğunu ve diğer nedenleri kendisine sakladığını belirtti.
  • Veerman, Brentford ile PSV'nin onaylamadığı bir anlaşma olduğunu ve şu anda her iki taraf için uygun anlaşmalar yapıldığını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen ancak transferi gerçekleşmeyen Joey Veerman, PSV Eindhoven'da kalmasının gerekçelerini ilk kez açıkladı.

''KENDİME SAKLIYORUM''

ESPN'e konuşan Joey Veerman, iptal olan transferle ilgili, "Sadece mutluyum! Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum." dedi.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİMDEN VAZGEÇTİM"

Sözlerine devam eden yıldız isim, Fenerbahçe'ye transferinden kendisinin vazgeçtiğini ifade ederek, "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Sonunda ben de Fenerbahçe'yetransferimden vazgeçmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

"BRENTFORD İŞİ TAMAMEN FARKLI"

Veerman son olarak, "Prensip olarak, sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu, çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim, yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGs:

en iyisini yapmis adamlarin gol sevinme muzigi bile geri yani vizyonlari gibi ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgün özen :

Hostt

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Galatasaray için resmi açıklama
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama

Galatasaray için resmi açıklama
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti

Boşanma kararı alan Mali ile Gülseren Ceylan'dan haber var