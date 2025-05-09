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Joao Pereira: Ligde Kalmak Tamamen Bizim Elimizde

Joao Pereira: Ligde Kalmak Tamamen Bizim Elimizde
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gaziantep FK karşısında kazandıkları 1-0'lık maç sonrası takımın ligde kalma şansının tamamen kendilerine bağlı olduğunu ifade etti ve oyuncularını tebrik etti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, deplasmanda 1-0 kazandıkları Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Şu anda ligde kalmak tamamen bizim elimizde" dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Ligde kalma açısında kritik öneme sahip olan maçı Sporar'ın attığı goller 1-0 kazanan Alanyaspor, puanını 38'e çıkarırken, Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, çok kritik 3 puan kazandıklarını belirtti. Pereira, "Bizim için çok zorlu bir maç oldu. Maça iyi başladık ama sonrasında zorlandık. İyi ortalar yaptık ama sonuçlandıramadık. İlk 20 dakika kontrol bizdeydi ama sonuca varamadık. Sonrasında biraz oyundan düştük ve rakip bizden daha iyi oynadı, pozisyonlar buldu. İlk yarının son bölümü bizim için zor oldu. Gaziantep takımı daha iyi oldu. Gol yemeden devre arasına girmek bizim için iyi oldu. Devre arasında neyi daha iyi yapabiliriz diye konuştuk. Oyunculara özgüven aşıladık. Daha sonrasında ise golü bulduk. Oyunu biz kontrol ettik, rakibin çok pozisyonu olmadı. Bu bölümde doğal olarak biraz defansa çekildik. Geçişlere rakip kaleye gittik, ikinci golü de bulabilirdik. Böyle bir süreçte her zaman iyi oynamak mümkün olmuyor. Genel olarak oyuncularım bugün iyi oynayarak kazandı. Onları tebrik ediyorum. Bu şekilde, bu oyunla devam edeceği ve sonuna kadar savaşacağız. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum, bizi bugün iyi desteklediler" ifadelerini kullandı.

"Ligde kalmak tamamen bizim elimizde"

Ligde kalma şansları ile ilgili soruya da cevap veren Pereira, "Şu anda ligde kalmak tamamen bizim elimizde. Bugün 3 puan aldık. Bundan sonra da puan almaya devam edersek ligde kalırız. Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Hepimiz çok motiveyiz ve iyi olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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