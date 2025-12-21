Haberler

Joao Pereira: "Daha fazla puan toplamayı bekliyordum"

Joao Pereira: 'Daha fazla puan toplamayı bekliyordum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında daha fazla puan toplamayı beklediğini belirtti. Takımın 2-0'lık galibiyetinin önemine vurgu yaptı ve ikinci yarı için daha iyi sonuçlar alma hedefini dile getirdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Fatih Karagümrük maçının ardından "Dürüst olmak gerekirse, daha fazla puan toplamayı bekliyordum. Aslında maçlara baktığımız zaman 25-26'da çok rahat bir şekilde yapabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Bugün gerçekten bizim için çok önemliydi. 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Uzun bir süre galibiyet alamamıştık ve bugün evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi. Bu şekilde özgüven kazanmış olduk. Gerçekten iyi bir maç çıkarttık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık diye düşünüyorum. Maça çok iyi başladık. Golü bulduk, başka pozisyonlar da ürettik ve bunlar gerçekten bizim için gerekliydi. Sonrasında gol yemedik. 5 maçtır göremiyoruz. Bu da takımı savunma anlamında, performansı açısından çok önemli. Sadece maçın son bölümünde oyuncular birazcık geri çekildi. Bu normalde sevdiğim bir şey değil ama herhalde ona çok ihtiyacımız var hissiyle bunu oyuncular hissettiler. O yüzden sorun değildi" diye konuştu.

"Daha iyi bir ikinci yarış çıkarmak istiyoruz"

Pereira, iyi futbol oynadıklarını belirterek, "Gerektiğinde savunmaya çekilmeniz gerektiği anlar olabiliyor. Burada birkaç dakika bunu yaşadık diyebilirim. Trabzon maçının son anlarında bunu yaşadık. Dediğim gibi bazen gerekli olabiliyor. Şimdi dinlenecek biraz zamanımız var. Hem kafa olarak hem vücut olarak dinleneceğiz. Sonrasında buraya geri gelip hedeflerimize doğru yol alacağız. Daha iyi bir ikinci yarış çıkarmak istiyoruz. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak takımı oyuncuları tebrik ediyorum. Oyun planını çok iyi anladılar ve sahaya sürmeye çalıştılar. Tabii ki anlayıp doğru şeyleri yaptıkları zaman da benden daha mutlu hoca olmuyor dünyada" ifadelerini kullandı.

"25-26 puan yapabilirdik"

Ligin ilk yarısını değerlendiren Pereira, "Dürüst olmak gerekirse, daha fazla puan toplamayı bekliyordum. En az 23 puan almayı bekliyordum. Aslında maçlara baktığımız zaman 25-26'da çok rahat bir şekilde yapabilirdik. Çünkü bazı maçlar gerçekten iyi oynadık. Bir türlü gol atamadık, galibiyet alamadık. Sürekli berabere kaldık. 1 puan, 1 puan. Biraz altta kalmış olduk ikinci yarı. Bu yüzden bir hedefimizde daha ileriye gitmek alabiliriz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Semih Kılıçsoy İtalya'da ilk golünü attı

Aylardır bekliyordu, muradına erdi
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
title