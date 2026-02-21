Haberler

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçının ardından

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, 2-1 mağlup oldukları RAMS Başakşehir maçı sonrası, Alanyaspor aleyhine kolay penaltılar verildiğini savundu. Pereira, karşılaşmanın ilk yarısında kötü oynadıklarını ancak ikinci yarıda daha iyi performans sergilediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, son zamanlarda Alanyaspor aleyhine kolay penaltılar verildiğini ancak benzer pozisyonlarda kendi lehlerine karar çıkmadığını savundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada çok kötü bir ilk yarı oynadıklarını ifade eden Pereira, "Başakşehir de bunun aksine iyi ilk yarı oynadı. Baskılarımızı doğru yapamadık ama yine de pozisyonlara girdik." dedi.

Rakibin iyi oyunculara ve iyi bir hocaya sahip olduğunu değinen Pereira, "Son zamanlarda ceza sahası içinde ufak dokunuşlar Alanyaspor aleyhine penaltı oluyor. Birkaç hafta önce Beşiktaş'a karşı da böyle olmuştu. Bu iki maç üzerine konuşuyorum. Örnek veriyorum, bu maçların birinde çok iyi oynuyorduk Beşiktaş'a karşı ve aleyhimize bir penaltı verildi. Bugün tam tersi kötü bir oyun sergilerken yine aleyhimize basit bir penaltı verildi." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında bu kez kendilerinin daha iyi oynadığını anlatan Pereira, daha iyi baskı yaparak, golü bulduklarını ifade etti.

Sonra da 2-2'yi bulduklarını ancak elle oynama nedeniyle golün iptal edildiğini anlatan Pereira, şunları söyledi:

"Sonra benzer bir pozisyon Kemen'in el pozisyonu var. Burada bizim lehimize karar verilmeliydi. Bu dünyanın her yerinde bence penaltıdır. Japonya'da, Portekiz'de, İsviçre'de fark etmez. Bizimki el ise Kemen'inki de el olmalıydı. Bugün 7 dakika duraklama verildi. Bu fena değildi. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki efordan, çabadan dolayı tebrik ediyorum. Bireysel olarak rakibin çok iyi oyuncuları var. Bize zorluk çıkarttılar. Maça ikinci bölgede başlamıştık ve işe yaramıyordu. İkinci yarı adam adama ile daha önde baskıya döndük. Bu sefer biz onlara zorluk çıkartmaya başladık. Oyuncularım da bu konuda çok iyi iş çıkarttılar ama maalesef puan alamadık."

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum

Savunma bakanı, spor salonunda şova kalktı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Hull City'nin çöküşü sürüyor

Acun'a kötü haberler üst üste
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"