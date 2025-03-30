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Joao Mario: 'Taraftarlarımız için maçı kazanmak zorundaydık'

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Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Mario, taraftar desteğinin kendilerini motive ettiğini belirtti.

- Joao Mario: "Taraftarlarımız için maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, Galatsaray galibiyeti sonrası, "Taraftarlarımız için maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı derbi müsabakasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Joao Mario, "İyi bir maç oldu. Aslında bir anlamda Galatasaray'a sürpriz yapmış olduk. Bu formasyonla şaşırtmış olduk. Önemli olan istediğimiz sonucu almaktı. Harika bir performans gösterdik. Takımımızda Ciro gibi, Semih gibi santrfor oyuncularımız da var. Bugün böyle bir sistem oynadık. İyi oynadık ve istediğimiz sonucu aldık. Genel olarak inişli-çıkışlı bir sezon geçirdik. Hocamız geldiğinden beri sadece benim değil, kolektif olarak takımın performansı da arttı. Ligin bitimine kadar istikrarlı bir şekilde devam etmek zorundayız. Önümüzdeki yıl için istikrarlı, sağlam bir kadroyla daha başarılı bir sezon geçirmek için hazırlanmalıyız" diye konuştu.

"Taraftarlarımız için maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk"

Maç sonunda Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün'ün açıklamalarının hatırlatılması üzerine Portekizli oyuncu, "Evimizde oynadığımız zaman rakipler için çok zor bir atmosfer oluşuyor. Taraftarımız çok iyi. Taraftarımızın bize verdiği destek, güven ve coşku tabii ki bizi daha iyi motive ediyor. Fenerbahçe'yi, Bilbao'yu, Galatasaray'ı burada bu sene yendik. Böyle büyük maçlarda taraftarın bu ekstra gücü bizi itiyor ve sahamız rakipler için kazanması çok zor bir deplasman haline geliyor. Futbolda bugünler var, anlar var. Biz bugün taraftarlarımız için maçı kazanmak zorunda olduğumuzu bilerek sahaya çıktık. Bu maçta ligdeki durumla alakalı herhangi bir şey düşünmeden sadece önemli olan maçı kazanmak olduğunu bilerek sahaya çıktık, ona göre oynadık. Tabii kaybettikten sonra oyuncular bu tür konuşmalar yapabilir, ona bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosferin forma giydiği diğer takım taraftarlarıyla karşılaştırılmasının sorulması üzerine Joao Mario, "Bu soruya cevap vermek biraz zor olabilir çünkü Inter - Milan, Inter - Juventus, Benfica - Porto, Sporting Lizbon - Benfica, kendi aralarında oynadıkları bu maçlar çok farklı atmosfere sahip olabilir. Şunu söyleyebilirim kimseyi kırmamak adına bir sıralama yapamam ama buradaki atmosferde taraftarın bize ilettiği bu coşkunun çok özel olduğunu, farklı olduğunu söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

Joao Mario: 'Taraftarlarımız için maçı kazanmak zorundaydık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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