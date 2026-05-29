JL Bourg, Basketbol Avrupa Ligi'ne katılmama kararı aldı

Basketbol Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fransa ekibi JL Bourg, gelecek sezon da yoluna BKT Avrupa Kupası'nda devam etme kararı aldı.

Kulübün açıklamasına göre Avrupa Ligi'nde yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorluklar göz önüne alındığında JL Bourg'un gelecek sezondan itibaren 3+2 yıl boyunca BKT Avrupa Kupası'na katılması kararlaştırıldı.

JL Bourg, geride kalan sezon finalde Beşiktaş GAİN'i iki maçta da yenerek 2026 BKT Avrupa Kupası şampiyonu olmuştu. Böylece Fransa temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etmişti.