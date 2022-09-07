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Jindrich Trpisovsky'den Beşiktaş açıklaması!

Spor Haberleri

Jindrich Trpisovsky'den Beşiktaş açıklaması!

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Sivasspor ile oynayacakları mücadele öncesi Beşiktaş ile ilgili bir soruya, "Evet Beşiktaş benim menajerlerimle iletişime geçmişti.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Sivasspor ile oynayacakları mücadele öncesi Beşiktaş ile ilgili bir soruya, "Evet Beşiktaş benim menajerlerimle iletişime geçmişti. O yüzden Beşiktaş ile olan görüşmemiz olumlu sonuçlanmadı" dedi.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trpisovsky, "Sivasspor'un atak olarak çok yüksek performanslı bir takım olduğunu da biliyoruz. Zorlu bir maç olacak ve Sivasspor taraftarının da maça etki sağlayacağını düşünüyoruz. Yarınki maçla ilgili en çok kendi performansımıza ve oyunumuza odaklanıp, ona göre bir oyun ortaya koyacağız. Sivasspor'un çok iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Bizim öncelikli amacımız kim olursa olsun galibiyete elde etmek. Rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu görüyoruz ve yarınki maçta da bunu göreceğiz" dedi.

"Beşiktaş menajerimle iletişime geçmişti"

Bir gazetecinin, "Adınız bir dönem Beşiktaş ile anıldı. Neden anlaşamadınız?" şeklindeki sorusuna Jindrich, "Evet Beşiktaş benim menajerlerimle iletişime geçmişti. Kendilerine bana bu fırsatı sundukları için minnettarım ancak ben duygusal olarak bağlılığım olan bir yerdeyim. O yüzden Beşiktaş ile olan görüşmemiz olumlu sonuçlanmadı" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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