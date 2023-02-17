Fenerbahçe, Güney Koreli genç yıldız Jin-Ho Jo ile 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında forma giyen Jin-Ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON TRANSFER EDİLMİŞTİ

Jin-Ho Jo, geçtiğimiz yılın Mart ayında Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sarı-lacivertli ekip transferi, " Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-Ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı." ifadeleriyle açıklamıştı.

JİN-HO-JO KİMDİR?

2003 yılında doğan Jin-Ho Jo, Jeonbuk altyapısında yetişmiş bir mücevher. Jeollabuk-do'daki Geumsan Ortaokulu ve Yeongsaeng Lisesi'ne gittikten sonra, Kore'nin önde gelen futbolcu adaylarından biri haline geldi. 2021 sezonunda Yeongsaeng Lisesi'nin çekirdeği olarak aktif bir rol oynadı ve daha fazla öne çıktı. Sahada, 'Jeonbuk Youth'ta topa tekme atan 31 numara' olarak bilinen bir orta saha oyuncusu. Genç yıldız adayı ile Avrupa kulüpleri çok ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri elini uzattı ve sonunda Fenerbahçe formasını giydi.