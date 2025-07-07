Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı

Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
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Fenerbahçe, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertlilerin, Duran'ın Al Nassr'da kazandığı maaşın tamamını ödeyeceği aktarıldı. Bu ücretin 20 milyon euro olduğu ve Kanarya'nın 6 milyon euro da menajerlik ücreti ödeyeceği iddia edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a kısa süre önce 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan genç golcü, 6 ay sonra kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza attı.

MAAŞI 20 MİLYON EURO, HEPSİNİ FENERBAHÇE KARŞILAYACAK

Fenerbahçe, transferin mali detaylarını açıklamazken Fabrizio Romano, oyuncunun Al Nassr'daki maaşının tamamının sarı-lacivertliler tarafından karşılanacağı aktardı. Duran'ın Suudi ekibinde yıllık 20 milyon euro kazandığı aktarıldı.

6 MİLYON EURO MENAJERLİK ÜCRETİ

Transferin bir diğer dikkat çeken detayı ise Durán'ın temsilcilerine ödeneceği iddia ücret oldu. Gazeteci İbrahim Seten, Kolombiyalı yıldızın transferi için 6 milyon euroluk bir menajerlik ücreti ödeneceğini öne sürdü.

KİRALAMA BEDELİ AÇIKLANMADI

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'a herhangi bir kiralama bedeli ödeyip ödemediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMaraşlı:

Fenerbahçe de takım ruhu ve yönetim sorunu olduğu sürece, kim gelirse gelsin boş.

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Napcak şampiyonlar ligi kupası mı aldıracak bize. Çok yazık o paralara günah valla

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Haber YorumlarıSer_hat:

Kulübü üstüne yapsaydınız

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Haber YorumlarıTarık K:

2023 te Aston Villa 6 milyon euro ya alıp 2 sene sonra 40 milyon euro ya satmış, bu iş böyle yapılır, beyninizi seveyim.

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Haber YorumlarıMHSN SRC :

bunlara göre 10 m mal olmuştur.

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