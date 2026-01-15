Jhon Duran ile gerginlik yaşayan Beytullah İpek o anları profil resmi yaptı, 17 bin takipçi kazandı

Haberler

Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah İpek, Fenerbahçe maçı sonunda sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını güncelledi. Başarılı kaleci, sarı-lacivertli oyuncu Jhon Duran ile maç içerisinde gerginlik yaşadığı anı profil resmi yaptı. Beytullah İpek, profil resmini değişmesinin ardından çok kısa süre içerisinde 17 bin takipçi kazandı.

  • Beytullah İpek, Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran ile yaşadığı gerginlik anını sosyal medya profil resmi yaptı.
  • Beytullah İpek, profil resmini değiştirdikten sonra 17 bin yeni takipçi kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, ilk galibiyetini elde etti.

BEYTULLAH İPEK'TEN ETKİLİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkan Beyoğlu Yeni Çarşı, güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun ortaya koyarken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri kaleci Beytullah Buğra İpek oldu. Özellikle kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan genç file bekçisi, performansıyla sosyal medyada en çok konulan isimlerden biri oldu.

MAÇ BİTER BİTMEZ PROFİL RESMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başarılı kaleciden maçın sonunda ilginç bir hamle geldi. Maç içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran ile bir pozisyonda gerginlik yaşayan Beytullah İpek, bu anı profil resmi yaptı.

17 BİN TAKİPÇİ KAZANDI

Profil resmini değiştiren Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah İpek, bu hareketi sonrası dakikalar içinde 17 bin yeni takipçi kazandı.

