Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü

Rusya Premier Lig'in 21. hafta maçında Zenit ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Zenit, 2-0'lık skorla kazandı.

JHON DURAN SİFTAH YAPTI

Zenit'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Alexander Sobolev ve 81. dakikada Jhon Duran kaydetti. Kolombiyalı oyuncu, Zenit kariyerindeki ilk golünü attı.

GEDSON YEDEK SOYUNDU

Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 59. dakikada Roman Zobnin'in yerine oyuna girdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Zenit, puanını 45 yaptı. Spartak Moskova ise 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Zenit, Dinamo Moskova deplasmanına gidecek. Spartak Moskova, Orenburg'a konuk olacak.