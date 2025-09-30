Haberler

Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının devam ettiğini gerekçe göstererek antrenmanlara katılmıyor. Duran, bu gelişme doğrultusunda Nice maçında da forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, Duran'ın bu tavrı sonrasında oyuncuya sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

27 Ağustos'ta oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Benfica maçında sakatlanan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Sarı-lacivertli kulüpte ortalığı karıştırdı.

NICE MAÇINDA OLMASI BEKLENİYORDU

Benfica maçında sakatlanarak daha sonrasında Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Jhon Duran'ın, perşembe günü oynanacak Nice maçına yetişmesi bekleniyordu.

MR'I TEMİZ ÇIKTI, 'AĞRIM VAR' DEDİ

Barselona'dan Türkiye'ye dönmesinin ardından MR'ları temiz çıkan Duran, ağrılarının sürdüğünü gerekçe göstererek antrenmanlara katılmadı. Kolombiyalı oyuncunun bu doğrultuda Nice maçı kadrosunda yine olmayacağı öğrenildi. Oyuncunun milli ara sonrası hazır olacağı gelen haberler arasında yer aldı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Jhon Duran'ın sakatlığını bahane ederek sahaya çıkmaması Sarı-lacivertli taraftarları da çileden çıkarttı. Çok sayıda taraftar, sosyal medyadan mesaj paylaşarak Duran'ın keyfi tavırlarını eleştirdi ve oyuncuya büyük tepki gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli

MGK sonrası dünyaya kritik çağrı: Acilen harekete geçilmeli
Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü

Girdikleri su kuyusu hepsine mezar oldu: Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet AKIN:

oç basın cezayı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Kadro dışı bırakın puştoğluni

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı

Okulda dehşet anları! Bir öğrencinin yaptığı izdiham çıkardı
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.