Jhon Duran Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

27 Ağustos'ta oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Benfica maçında sakatlanan Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Sarı-lacivertli kulüpte ortalığı karıştırdı.

NICE MAÇINDA OLMASI BEKLENİYORDU

Benfica maçında sakatlanarak daha sonrasında Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Jhon Duran'ın, perşembe günü oynanacak Nice maçına yetişmesi bekleniyordu.

MR'I TEMİZ ÇIKTI, 'AĞRIM VAR' DEDİ

Barselona'dan Türkiye'ye dönmesinin ardından MR'ları temiz çıkan Duran, ağrılarının sürdüğünü gerekçe göstererek antrenmanlara katılmadı. Kolombiyalı oyuncunun bu doğrultuda Nice maçı kadrosunda yine olmayacağı öğrenildi. Oyuncunun milli ara sonrası hazır olacağı gelen haberler arasında yer aldı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Jhon Duran'ın sakatlığını bahane ederek sahaya çıkmaması Sarı-lacivertli taraftarları da çileden çıkarttı. Çok sayıda taraftar, sosyal medyadan mesaj paylaşarak Duran'ın keyfi tavırlarını eleştirdi ve oyuncuya büyük tepki gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.