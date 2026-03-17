Haberler

Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ekibi Zenit'e transfer olan Jhon Duran hakkında Kolombiya basınından gelen açıklamalar futbol dünyasını sarstı. Gol Caracol Genel Direktörü'nün Duran için 'Çok kötü bir çocuk' yorumu gündeme bomba gibi düştü. Bu durum, Duran'ın 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımında yer alma ihtimalini zayıflatıyor. Kolombiya Futbol Federasyonu'nun Duran'a karşı olumsuz bir algı oluşturduğu ve genç futbolcunun disiplin sorunları nedeniyle şu an için hiçbir planlamada yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya ekibi Zenit'e transfer olan Jhon Duran hakkında ülkesinden gelen açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Kolombiyalı yıldız için yapılan değerlendirmeler, milli takım geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

"ÇOK KÖTÜ BİR ÇOCUK" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre Gol Caracol Genel Direktörü Javier Hernandez Bonnet, "Jugada Maestra" programında gazeteci Álvaro Gonzalez Alzate ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Alzate'nin Duran için "Çok kötü bir çocuk" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MİLLİ TAKIM KAPISI KAPANIYOR

Söz konusu ifadelerin ardından Jhon Duran'ın, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalinin oldukça zayıfladığı aktarıldı. Kolombiya Futbol Federasyonu içinde oyuncuya yönelik olumsuz bir algı oluştuğu vurgulandı.

FEDERASYONDA YERİ YOK

Haberde, Kolombiya Futbol Federasyonu yönetiminin de bu görüşe yakın olduğu ve Duran'ın şu an için hiçbir planlamada yer almadığı ifade edildi. Genç futbolcunun son dönemde yaşadığı disiplin sorunlarının bu süreçte etkili olduğu kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Selim Demirhan:

Boşta kalmaz Fener ne güne duruyor ??????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

