Jens Larsen, 'ihtar' iddiaları hakkında konuştu: Utanç verici

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen Trabzonspor'da Danimarkalı futbolcu Jens Larsen, bordo-mavili kulübe alacakları nedeniyle ihtar çektiği iddialarına açıklık getirdi. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada ortaya atılan bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Danimarkalı futbolcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım" ifadelerini kullandı.

"UTANÇ VERİCİ"

Danimarka basınına konuşan 32 yaşındaki futbolcu, alacaklarına yönelik Trabzonspor'a ihtar çekmediğini ve baskı yapmadığını dile getirdi. Larsen açıklamalarında, "Uygunsuz bir hikaye yazmak için adımı kullandılar. FIFA aracılığıyla kulübe baskı yapmak için herhangi bir talepte bulunmadım. Hem kulüpte hem de ülkede durumun nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Burada şimdiye kadar ki en büyük trajedilerden biri yaşandı ve ülke hala büyük ekonomik sorunlarla bunun acısını çekiyor. Bu nedenle, adımın bu şekilde kullanılması daha da utanç verici" dedi.

"KULÜBE BASKI YAPMADIM"

Deneyimli savunmacı, kulüpte bir miktar alacağı olduğunu doğrularken "Kulübe inancım var ve maaşı muhtemelen yakın gelecekte alacağız. Kulübün zaten baskı altında olduğunu biliyorum. Başkan yeni ayrıldı ve onun yerine bir başkasının bulunması gerekiyor, ancak kulüp ayrıca biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu da açıkça belirtti. Kulübe bana para göndermesi için baskı yapmadım." diye konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bordo-mavili ekipte bu sezon toplamda 34 mücadelede forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.