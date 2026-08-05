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Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi

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Fenerbahçe’nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Sturm Graz karşısında sakatlık geçirdi ve 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Sturm Graz karşısında sakatlık geçirdi ve 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya takımı Sturm Graz'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, 27. dakikada sol taraftan hücuma çıktığı pozisyonda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sakatlanan futbolcu için sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuna devam edemeyeceği belirlenen Oosterwolde sedyeyle saha dışına çıkarıldı ve 30. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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