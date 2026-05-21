Sarunas Jasikevicius: 'Üst üste şampiyon olursak gerçekten bu harika olur'

Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, şampiyon olmanın zorluğuna değinerek, "Üst üste şampiyon olursak gerçekten bu harika olur" dedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliğinde 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 2026 Euroleague Final Four öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Mücadele edecek takımların başantrenörleri ve birer basketbolcularının yer aldığı toplantıya sarı-lacivertlilerden Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile Fransız basketbolcu Nando de Colo katıldı.

Sezon boyunca takımın ortaya koyduğu savunma performansının kendileri adına büyük önem taşıdığını aktaran Jasikevicius, "Özellikle sayı bulamadığımız anlarda savunmamıza yükleniyor, savunmamıza önem veriyor olmamız lazım. Savunma, inşa etmeye çalıştığımız şeyin temelini oluşturuyor. Bence aynı zamanda sezon içerisinde hücum anlamında da önemli gelişmeler kaydettik ve bazı önemli isimleri kadromuza kattık. Umarız bir arada gerçekleştirdiğimiz o kimyayı sahaya yansıtacağız. O salonda diğer koçlar da yer aldılar. Bence saha kenarlarına baktığınızda her yer aşağı yukarı aynı ama OAKA'da olmak büyük bir memnuniyet. Biraz farklı hissedeceğiz tabii ki. Biz maça odaklanmalıyız. Görevi başarıyla bitirmemiz gerekiyor. Sonrasında da finali düşünüyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"Üst üste şampiyon olursak gerçekten bu harika olur"

Olympiakos karşısında hedeflerinin kazanmak olduğunu vurgulayan Litvanyalı başantrenör, "Onun dışındaki her şey unutulacak. Tüm konuşmalar, dedikodular, yorumlar, her şey bitiyor olacak. Burada çok fazla şey konuşuluyor tabii ki ama yarı finalde tek bir maç yapacağız eleme usulü. Çok fazla detay var. Tek düşüncem takımın başarısı için en iyi şeyi yapabilmek. Bu konuya daha basit bakıyoruz, bir sonraki antrenmana, bir sonraki maça. Üst üste şampiyon olursak gerçekten bu harika olur. Bu tartışmaya kapalı, orada hikaye var. Kazanmak, bunu başarabilmek gerçekten çok zor. Bunu nasıl başarabiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Nando de Colo: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"

Bu sezonun profesyonel kariyerindeki son yıl olacağını dile getiren Nando de Colo, "Fenerbahçe'ye katılma fırsatı elime geçtiğinde gerçekten müthiş bir şans oldu. Eşimle çok konuşuyorum bu konuyu ve aynı şeyi düşündük, 'Haydi gidelim' dedik. Gerçekleştirmek istediğimiz büyük hedefler var Fenerbahçe'yle. Dolayısıyla benim için de büyük bir motivasyon oldu. Burada olmak, bu Final Four'da olmak müthiş hissettiriyor. Herkese söylemiş olduğum gibi son ana kadar işin keyfini çıkarmak gerçekten önemli. Ben de işin keyfini çıkarmaya çalışacağım. Ben Nando de Colo'yum. Her yaptığım şeyde hala ciddiysem de, hala profesyonel bir oyuncu olarak kariyerime devam ediyorsam, bu Final Four'un da tadını çıkaracağım, keyfini süreceğim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

"Son topta o an ne gerektiriyorsa onu yaparım"

Final maçının son anlarında top onda olması halinde nasıl hareket edeceğinin sorulması üzerine deneyimli basketbolcu şu şekilde yanıtladı:

"Doğru kararı vermek önemli. O anda kimin en iyi durumda olduğunu çok iyi görmek gerekir amaca ulaşabilmek için. O an ne gerektiriyorsa onu yaparım."

"Kupayı kazanmak için savaşıp mücadele edeceğiz"

Üzerinde büyük bir baskı olmadığını ve kendisini gergin hissetmediğini aktaran de Colo, "Baskıyı iyi bir şekilde yönetmek gerekiyor. Bu da tamamen bizim yapmış olduğumuz hazırlıklar üzerinden geçiyor ve tüm sezon boyunca da bu hazırlıkları gerçekleştirdik. Şimdi Final Four'dayız. Çok fazla düşünecek vaktimiz yok. Takım olarak hareket edip elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız. Çok ekstra bir baskının olmadığını söylemeliyim. Burada olmaktan dolayı heyecanlıyız. Kupayı kazanmak için savaşıp mücadele edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı