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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup etti. Kamada, Ueda (2) ve Junya Ito'nun golleriyle galibiyete ulaşan Japonya puanını 4'e çıkarırken, Tunus gruptan çıkma şansını kaybetti.

Stat: Monterrey

Hakemler: Istvan Kovacs, Marius Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Tunus : Dahmen, Bronn (Dk. 46 Ben Hmida), Talbi, Rekik, Valery, Ben Slimane, Skhiri (Dk. 90 Khedira), Abdi (Dk. 90 Achouri), Saad (Dk. 46 Gharbi), Hannibal, Tounekti (Dk. 64 Chaouat)

Japonya : Zion Suzuki, Tomiyasu (Dk. 78 Seko), Itakura, Hiroki Ito, Doan (Dk. 74 Sugawara), Sano, Tanaka, Nakamura (Dk. 78 Yuito Suzuki), Junya Ito, Kamada (Dk. 74 Junnosuke Suzuki), Ueda (Dk. 84 Goto)

Goller: Dk. 4 Kamada, Dk. 31 ve 83 Ueda, Dk. 69 Junya Ito ( Japonya )

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 yendi.

Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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