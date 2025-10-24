Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan sezon başında Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'a transfer olan 28 yaşındaki ABD'li pivot Jehyve Floyd, Türkiye'deki trafik akışına isyan etti.

TRAFİKTE YAŞADIKLARINA DERT YANDI

Amerikalı basketbolcu Jehyve Floyd, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Türkiye'ye geldiği günden bu yana trafikte yaşadıklarından dert yandı.

''TÜRKİYE'DE HAYATTA KALAMAZSINIZ''

Floyd yaptığı açıklamada, ''Eğer iyi bir sürücüyseniz Türkiye'de hayatta kalamazsınız. Zihniyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü trafikte sizden faydalanırlar. Birinin geçmesi için izin veriyorsun, 5 araç daha sıkıştırıyor seni.'' dedi.

''HERKES ÇILGINCA ARABA KULLANIYOR''

Sözlerine devam eden Floyd, ''Burada kimseye bakmıyorum. Sadece arabamı sürüyorum ve birilerinin arabama çarpmamasını umuyorum. Evet, bu biraz dar görüşlülüktür ama bunu yapmak zorundasınız çünkü herkes çılgınca araba kullanıyor, burada hiçbir kural yok.'' şeklinde konuştu.