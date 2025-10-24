Haberler

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un 28 yaşındaki ABD'li yıldızı Jehyve Floyd, Türkiye'deki trafik akışından dert yandı. "Eğer iyi bir sürücüyseniz Türkiye'de hayatta kalamazsınız.'' diyen Floyd, ''Zihniyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü trafikte sizden faydalanırlar. Birinin geçmesi için izin veriyorsun, 5 araç daha sıkıştırıyor seni." dedi.

  • Amerikalı basketbolcu Jehyve Floyd, Türkiye'deki trafik akışına isyan etti.
  • Floyd, Türkiye'de iyi bir sürücü olmanın hayatta kalmaya yetmeyeceğini belirtti.
  • Floyd, trafikte bir aracın geçmesine izin verildiğinde 5 aracın daha sıkıştırdığını ifade etti.
  • Floyd, Türkiye'de herkesin çılgınca araba kullandığını ve hiçbir kural olmadığını söyledi.

Japonya'dan sezon başında Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'a transfer olan 28 yaşındaki ABD'li pivot Jehyve Floyd, Türkiye'deki trafik akışına isyan etti.

TRAFİKTE YAŞADIKLARINA DERT YANDI

Amerikalı basketbolcu Jehyve Floyd, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Türkiye'ye geldiği günden bu yana trafikte yaşadıklarından dert yandı.

''TÜRKİYE'DE HAYATTA KALAMAZSINIZ''

Floyd yaptığı açıklamada, ''Eğer iyi bir sürücüyseniz Türkiye'de hayatta kalamazsınız. Zihniyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü trafikte sizden faydalanırlar. Birinin geçmesi için izin veriyorsun, 5 araç daha sıkıştırıyor seni.'' dedi.

''HERKES ÇILGINCA ARABA KULLANIYOR''

Sözlerine devam eden Floyd, ''Burada kimseye bakmıyorum. Sadece arabamı sürüyorum ve birilerinin arabama çarpmamasını umuyorum. Evet, bu biraz dar görüşlülüktür ama bunu yapmak zorundasınız çünkü herkes çılgınca araba kullanıyor, burada hiçbir kural yok.'' şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Bizim ülkemizin geri kalmışlığını görmek isteyenler otursun bir kavşağa, trafiği izlesin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
