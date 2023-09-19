Japon Güreşçi Haruna Okuno 2023 Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Japon Haruna Okuno, finalde ABD'li Jacarra Winchester'ı yenerek dünya şampiyonu oldu. Okuno, 5 yıl aradan sonra tekrar kürsünün en üst basamağında yer aldı ve büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Japon Haruna Okuno, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada Okuno, finalde karşılaştığı ABD'li Jacarra Winchester'ı 4-2 yenerek dünya şampiyonluğuna uzandı.

Okuno, 2017 ve 2018'de üst üste iki kez dünya şampiyonu olduktan 5 yıl sonra Belgrad'da yeniden kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Madalya seremonisinin ardından kısa bir açıklama yapan Japon güreşçi, uzun bir aradan sonra yeniden dünya şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, takım halinde büyük bir enerji oluşturduklarını ve şampiyonluğu kazandıklarını ifade etti.