James Maddison'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

James Maddison'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Tottenham Hotspurlu futbolcu James Maddison, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak.

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen JamesMaddison, takımının Newcastle United ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında sakatlanmıştı. İngiliz oyuncudan takımına kötü haber geldi.

6-7 SAHALARDAN UZAK KALACAK

Tottenham, James Maddison'ın sağ ön çapraz bağlarının yırtıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı. BBCye göre James Maddison, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak. İngiliz oyuncunun şubat ayından önce sahalara geri dönemeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Tottenham'da 45 maça çıkan yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 12 gol attı ve 11 asist üretti. 28 yaşındaki Maddison'ın piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.