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Jakobs, Galatasaray'ın Stuttgart maçını mutlaka kazanması gerektiğini söyledi

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Jakobs, Galatasaray'ın Stuttgart maçını mutlaka kazanması gerektiğini söyledi Haber Videosunu İzle
Jakobs, Galatasaray'ın Stuttgart maçını mutlaka kazanması gerektiğini söyledi
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Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında yarın RAMS Park'ta Stuttgart'la oynanacak maç öncesi takımın mutlaka kazanması gerektiğini söyledi. Jakobs, takımın ve taraftarın ateşli olduğunu belirtti.

GALATASARAY'IN Senegalli sol beki Ismail Jakobs, "Yarın çok önemli bir maçımız var. Bütün takım çok ateşli. Taraftarın da ateşli olduğunu biliyorum. Yarın mutlaka kazanmamız gerekiyor. Tek gerçek bu" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs açıklamalarda bulundu. Kazanmak gerektiğini ifade eden Jakobs, "Yarın çok önemli bir maçımız var. Bütün takım çok ateşli. Taraftarın da ateşli olduğunu biliyorum. Yarın mutlaka kazanmamız gerekiyor. Tek gerçek bu" ifadelerinde bulundu.

'EREN İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR'

Eren Elmalı ile ilgili gelen bir soru üzerine 27 yaşındaki sol bek, "Eren ile çok iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de çok iyi performans sergiliyoruz. Hocanın beni oynatsa da bile hiçbir problemi yok. Hocamız şunu da biliyor, birbirimize başarılar diliyoruz. Ben de oynasam o da oynasa ikimizde birbirimize başarılar diliyoruz. İyi olmayı istiyoruz. Hocamızın bizim mevkimizde bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iki tane iyi oyuncu, iki tane iyi karakteriz. Her şeyi takım için yapmak istiyoruz. Galatasaray için bu çok iyi bir durum" dedi.

'HOCAMIZ GALATASARAY'IN TARİHİNE GEÇMİŞTİR'

Teknik direktör Okan Buruk'un başarılarıyla Galatasaray tarihine geçtiğini dile getiren Ismail Jakobs, "Hocamızın başarıları zaten her şeyi anlatıyor. Birçok insan o koltukta oturmak ister. Hocamız burada olmadığında anlaşılacaktır. Umarım bu şimdi yakın zamanda olmaz. Hocamız Galatasaray'ın tarihine geçmiştir. Bunu şu anda canlı yaşıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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