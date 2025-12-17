Haberler

Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak Haber Videosunu İzle
Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ile ünlü YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul, Miami’de dev bir boks mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Büyük ilgiyle beklenen karşılaşma, dünya genelinde Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dev maç, Türkiye saatiyle 20 Aralık Cumartesi günü sabaha karşı saat 06.30’da başlayacak.

  • Anthony Joshua ile Jake Paul arasındaki boks maçı 19 Aralık Cuma ABD saatine göre başlayacak ve Türkiye'de 20 Aralık Cumartesi saat 06.30'da Netflix'ten canlı yayınlanacak.
  • Anthony Joshua ve Jake Paul'a toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödenecek.
  • Jake Paul'ün maçtan toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar olabileceği belirtiliyor.

İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ile ünlü YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul, Miami'de dev bir boks mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ MIAMI'DE, YAYIN NETFLIX'TE

Boks dünyasında ses getirmesi beklenen Anthony Joshua – Jake Paul karşılaşmasının küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Mücadele, Türkiye'de de Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma ABD saatiyle 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak. Türkiye'de ise maç, 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da canlı yayınlanacak.

Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

50 MİLYON DOLARLIK GARANTİ ÜCRET

İki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği belirtiliyor. Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title