Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak

İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ile ünlü YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul, Miami'de dev bir boks mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ MIAMI'DE, YAYIN NETFLIX'TE

Boks dünyasında ses getirmesi beklenen Anthony Joshua – Jake Paul karşılaşmasının küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Mücadele, Türkiye'de de Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma ABD saatiyle 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak. Türkiye'de ise maç, 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da canlı yayınlanacak.

50 MİLYON DOLARLIK GARANTİ ÜCRET

İki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği belirtiliyor. Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği konuşuluyor.