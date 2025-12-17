Jake Paul ve Anthony Joshua kozlarını paylaşacak
İki dünya ağır siklet şampiyonluğu bulunan Anthony Joshua ile ünlü YouTuber ve profesyonel boksör Jake Paul, Miami’de dev bir boks mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Büyük ilgiyle beklenen karşılaşma, dünya genelinde Netflix üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dev maç, Türkiye saatiyle 20 Aralık Cumartesi günü sabaha karşı saat 06.30’da başlayacak.
Anthony Joshua ile Jake Paul arasındaki boks maçı 19 Aralık Cuma ABD saatine göre başlayacak ve Türkiye'de 20 Aralık Cumartesi saat 06.30'da Netflix'ten canlı yayınlanacak.
- Anthony Joshua ve Jake Paul'a toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödenecek.
- Jake Paul'ün maçtan toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar olabileceği belirtiliyor.
DEV MAÇ MIAMI'DE, YAYIN NETFLIX'TE
Boks dünyasında ses getirmesi beklenen Anthony Joshua – Jake Paul karşılaşmasının küresel yayın hakları Netflix tarafından satın alındı. Mücadele, Türkiye'de de Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma ABD saatiyle 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak. Türkiye'de ise maç, 20 Aralık Cumartesi sabahı saat 06.30'da canlı yayınlanacak.
50 MİLYON DOLARLIK GARANTİ ÜCRET
İki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği belirtiliyor. Jake Paul'ün Netflix ile yaptığı ticari anlaşmalar ve organizasyonu düzenleyen Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde toplam kazancının 75 ila 100 milyon dolar seviyelerine ulaşabileceği konuşuluyor.