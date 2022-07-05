Jackson Muleka Beşiktaş'ta! Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş, transferlerini üst üste sonuçlandırmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturan Kara Kartal, Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı.

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NTV Spor'un haberine göre, Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu, 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay ile kadrosuna kattı. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Golcü oyuncu yıllık 1.1 milyon euro ve maç başı 5 bin euro ücret alacak. 22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak. Geçen sezonun 2. yarısında Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.