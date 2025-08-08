Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti
Manchester City'nin İngiliz yıldızı Jack Grealish, Fenerbahçe'nin transfer teklifini reddetti. Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında temas kurduğu Grealish, sarı-lacivertli formayı giymeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Jack Grealish de gündeme gelen futbolculardan biriydi. Manchester City'le yolları ayıracak olan Jack Grealish ile Fenerbahçe'nin temas kurduğu belirtildi. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Manchester City'nin İngiliz yıldızı Jack Grealish'in Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Manchester City'nin İngiliz yıldızı Jack Grealish'in Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği ortaya çıktı.

HAFTALIK 300 BİN POUND KAZANIYOR

Haftalık 300 bin poundluk maaşıyla dikkat çeken Grealish'in, İngiltere'de kalmayı tercih ettiği ve Everton'ın sezonluk kiralık anlaşma için Manchester City ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun, kararını transfer döneminin sonlarına doğru verebileceği de aktarıldı.

