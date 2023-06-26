İzmit'te Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası'na 135 lisanslı satranç oyuncusu katıldı. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 'Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası' düzenlendi. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara, kupa ve madalyalarının yanı sıra çeşitli ödüller verildi.

'Spor kenti İzmit' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Dernekler Yerleşkesi'nde, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü programları kapsamında satranç turnuvası düzenledi. Heyecanlı mücadelelere sahne olan Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası'na 135 lisanslı satranç oyuncusu katıldı.

Turnuvada A kategorisinde birinci Nurullah Dede, ikinci Ayaz Zeyrek, üçüncü Cem Coşkun oldu. B kategorisinde birinci Ümit Karabulut, ikinci Uras Ceylan, üçüncü Abdullah Hakan Firidin olurken C kategorisinde birinci İhsan Yıldız, ikinci Sadettin Ayyıldız üçüncü ise Mevlüt Efe Karaaslan oldu. Turnuvada ilk 10'a girenlere madalya verildi.

Çocuğunu İzmit Kurtuluş kupası satranç turnuvasına getiren Serbülent Aruz, "Yıllardır bu sporla uğraşıyoruz. Çok turnuvaya katıldık. Ama İzmit Belediyesi'nin sağladığı bu imkan gerçekten şimdiye kadarki bütün turnuvalardan daha kapsayıcı, daha hizmetkar emek verilmiş ve bizleri çok memnun etti. Buradaki çalışanların özverisi gerçekten takdire şayan. Emeği geçen herkese saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Satranç turnuvasına kızını getiren Mahmure Köseoğlu, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyoruz. İlk defa bir turnuvadan zevk aldık. Buradaki ikramlar çok güzeldi. Mekan çok güzeldi. Keşke bütün turnuvalar burada olsa" diye konuştu.