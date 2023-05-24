İzmit Belediyespor'un Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlanacak

Alanya Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen İzmit Belediyespor'un şampiyonluğu bugün tüm kentte coşkuyla kutlanacak. İzmitliler, Merkez Bankası önünden araçlarla şehir turu yapacak ve İzmit Belediye Meydanı'nda konser dinleyecek.