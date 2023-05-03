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İzmit Belediyespor finalde

İzmit Belediyespor finalde

Spor Haberleri

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off yarı final 5. maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'i 65-57 yenerek finale yükseldiSalon: Kocaeli AtatürkHakemler: Turgut Işık xx, Murat Amaç xx, Batuhan Mert Gül xxİzmit Belediyespor: Senay Zeybek xxx 13, Eda Şahin xxx 14, Deniz Aygül xx 12,...

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off yarı final 5. maçında İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim'i 65-57 yenerek finale yükseldi

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Murat Amaç xx, Batuhan Mert Gül xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xxx 13, Eda Şahin xxx 14, Deniz Aygül xx 12, Büşra Akgün xx 4, Asiah Monet Jones xx 11, Candide Öztürk xx, Ezgi Manlacı xx 6, Betül Pehlivan xx 5

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal x 2, Işık Su Güven xx 7, Saliha Mandıracı xxx 12, Rana Uçar xxx 5, Burcu Büyükayan x, Gizem Havare xx 9, Işılay Eğin xxx 13, Ceylin Beyza Altunpa x 2, Ronahi Zilan Kıran xxx 7

Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli

1.Periyot: 24-14 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 38-32 (İzmit Belediyespor lehine)

3.Periyot: 48-45 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kocaeli Spor Haberler

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