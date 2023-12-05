İzmit Belediyesi Kadınlara Yürüyüş Organizasyonu Düzenledi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş organizasyonunda kadınlar hem spor yapma imkanı buldu hem de sosyalleşti. Organizasyonun amacı, halk sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmek ve kentsel hareketliliği arttırmaktır.

İzmit'te uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu.

Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşam adına yürüyüş etkinliklerini sürdürüyor. SEKA Park'ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu. İzmit Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi hedefleniyor. Katılımcılar organizasyondan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa'ya teşekkür etti. - KOCAELİ