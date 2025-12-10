Haberler

İzmirspor'a Altınordu eli uzandı

İzmirspor, BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta iç saha maçlarını Altınordu'nun Torbalı'daki tesislerinde oynama kararı aldı. Altınordu FK'nın başkanı Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür edilerek, Türk sporuna örnek bir dayanışma gösterdiği belirtildi.

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden İzmirspor, iç saha maçlarını Altınordu'nun Torbalı'daki tesislerinde oynamak için kırmızı-lacivertli kulüple el sıkıştı. Bu sezon iç saha müsabakalarını sentetik çimli Balçova Belediyesi Futbol Sahası'nda oynayan lacivert-beyazlılar, sezonun kalan bölümlünde rakiplerini doğal çim zeminli Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda konuk edecek.

İzmirspor'dan yapılan açıklamada, "Altınordu FK Başkanı Sayın Seyit Mehmet Özkan, kulübümüze göstermiş olduğu destekle bir kez daha gönüllerde yer edinmiştir. Talebimizi geri çevirmeyen, tesislerini kulübümüzün kullanımına tahsis eden Sayın Özkan'a, Türk sporuna örnek olan bu zarafet ve dayanışma anlayışı için şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
