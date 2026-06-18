İzmir'in voleyboldaki gururu Defne

İZMİR'de geçen sezon çifte lisansla Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Karşıyaka forması giyen pasör çaprazı Defne Başyolcu (19), A Milli Takım'daki performansıyla İzmirli voleybolseverlerin gururu oldu. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden Türkiye, son olarak Ankara'da oynanan 2'nci hafta ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup ederken, 3 sette de görev yapan Defne, ay-yıldızlı ekibe 2 sayıyla katkı sağladı. Daha önce Dominik Cumhuriyeti maçında 18 sayıyla yıldızlaşan genç voleybolcu, Hollanda karşısında 12, İtalya ve Bulgaristan önünde 11 sayı kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı