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İzmir'in voleyboldaki gururu Defne

İzmir'in voleyboldaki gururu Defne
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İzmir'de çifte lisansla oynayan 19 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu, VNL'de Belçika maçında görev alarak milli takımın galibiyetine katkı sağladı. Daha önce Dominik Cumhuriyeti karşısında 18 sayıyla yıldızlaşan genç yetenek, İzmirli voleybolseverlerin gururu oldu.

İZMİR'de geçen sezon çifte lisansla Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Karşıyaka forması giyen pasör çaprazı Defne Başyolcu (19), A Milli Takım'daki performansıyla İzmirli voleybolseverlerin gururu oldu. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden Türkiye, son olarak Ankara'da oynanan 2'nci hafta ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup ederken, 3 sette de görev yapan Defne, ay-yıldızlı ekibe 2 sayıyla katkı sağladı. Daha önce Dominik Cumhuriyeti maçında 18 sayıyla yıldızlaşan genç voleybolcu, Hollanda karşısında 12, İtalya ve Bulgaristan önünde 11 sayı kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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