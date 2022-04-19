İzmirli Arzuman ve Ersoy MHK'da

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) Ferhat Gündoğdu ve yönetiminin istifası sonrası Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde 2 İzmirli eski hakem de yer aldı. FIFA ve UEFA gözlemcisi de olan eski hakem Erol Ersoy ile eski FIFA hakemi İsmet Arzuman, MHK'nin yeni yönetiminde görev yapacak.

Erol Ersoy, 1983'te başlayıp 2006 yılında noktaladığı hakemlik kariyerinden sonra MHK'da gözlemci olarak görev almıştı. 1993 ile 2008 yılları arasında hakemlik yapıp önemli derbiler ve Avrupa'da düdük çalan Arzuman da faal hakemlik kariyeri sonrası İzmir temilcisi Karşıyaka'da sportif direktörlük, İzmir Büyükşehir Belediyespor'da da danışmanlık görevlerinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Spor