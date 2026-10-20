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İzmir Valiliği erkek voleybol takımı Kamu Spor Oyunları'nda 3-0 kazanıp şampiyon oldu

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İzmir Valiliği erkek voleybol takımı Kamu Spor Oyunları'nda 3-0 kazanıp şampiyon oldu
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4. Kamu Spor Oyunları'nın İzmir il etabında İzmir Valiliği erkek voleybol takımı şampiyon oldu. Finalde İl Sağlık Müdürlüğü'nü 3-0 yenen Valilik takımı, turnuvayı set vermeden tamamlayarak 6-11 Kasım'daki Ege Bölgesi turnuvasında İzmir'i temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nın İzmir il etabında, İzmir Valiliği erkek voleybol takımı şampiyon oldu.

Kamu çalışanlarının sportif faaliyetlere katılımını artırmak, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen organizasyonun voleybol branşına 13 takım katıldı.

Halkapınar Spor Salonu'ndaki final maçında İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ekibini 3-0 mağlup etti. Turnuva boyunca oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden kazanan Valilik takımı, organizasyonu şampiyon tamamladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise üçüncü sırayı elde etti.

Dereceye giren ilk üç takım, 6-11 Kasım'da yapılacak Ege Bölgesi turnuvasında İzmir'i temsil edecek.

Kaynak: AA
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