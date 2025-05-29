İzmir Tepecik EAH Masa Tenisi Takımı Süper Lig'e Yükseldi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) masa tenisi takımı, katıldığı Kuruluşlar Ligi Masa Tenisi Müsabakaları'nda gösterdiği üstün performansla üçüncü olarak Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) masa tenisi takımı oyuncularından Murat Eroğlu, Fatih Konçina, Ferhat Çıralı ve Ekrem Doğan, verdikleri mücadele sonucunda Süper Lig'e yükselme hakkı kazandı. Oyuncular, ödüllerini İzmir Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin elinden aldı.

İzmir'den Süper Lig'e yükselen diğer takımlar arasında Yılbay Makina ve BMC yer alırken, Tepecik EAH'ın bu prestijli ligde yer alacak olması, kurumlar arası spor faaliyetleri açısından da örnek teşkil etti.

Tepecik EAH masa tenisi takımı, bu süreçte kendilerine sağladığı kesintisiz desteklerden dolayı Başhekim Prof. Dr. Savaş Yakan'a ve tüm hastane yönetimine teşekkürlerini iletti. - İZMİR