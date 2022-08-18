İzmir haberi | Şampiyon Kardeşler İzmirli Oldu

İzmir habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonu Kerem Kamal ile Gençler Avrupa Üçüncüsü kardeşi Kadir Kamal’ı transfer etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonu Kerem Kamal ile Gençler Avrupa Üçüncüsü kardeşi Kadir Kamal'ı transfer etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, iki kardeş güreşçi Kerem Kamal ile Kadir Kamal'ı renklerine bağladı. Bu yıl düzenlenen Büyükler Avrupa Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal (23) ve 2021'deki U23 Dünya Greko-Romen Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Kadir Kamal (22) artık İzmir için mindere çıkacak.

"DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUKLARI BEKLİYORUZ"

Kamal kardeşlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında yarışacak olmasından mutluluk duyduklarını söyleyen Kulüp Başkanı Ersan Odaman, "İki kardeşten de büyük başarılar bekliyoruz. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanıp bize gurur yaşatacakları inancındayız. Asıl hedefimiz ise 2024 Paris Olimpiyatları" dedi.

"MADALYALARI İZMİR İÇİN TOPLAYACAĞIZ"

Gençlerde üç kez Dünya Şampiyonu unvanını alan, Büyükler Avrupa Şampiyonu olan 23 yaşındaki Kerem Kamal, "Artık tüm madalyalarımı İzmir için alacağım" dedi. Güreşe atletizmden geçtiğini söyleyen milli güreşçi şöyle konuştu:

"10 yaşına kadar atletizm ile ilgileniyordum. Çok iyi antrenman yaptığım bir günün sonunda arkadaşımın davetiyle güreş salonuna gittim. Hafif bir zıplama antrenmanı yaparken güreş antrenörü 'Eğer yarın saat 10.00'da burada olmazsam bir daha salona ayak basamazsın' dedi ve benim dünya şampiyonluğuna kadar uzanan güreş hikayem başladı" diye konuştu. 23 yaşındaki güreşçi, önümüzdeki ay Sırbistan'da Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayarak "İzmir için ilk madalyamı burada kazanmak istiyorum. En büyük hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alarak ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek."

22 yaşındaki Kadir Kamal ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne transfer olmaktan mutluluk duyuyorum. Güreşe ağabeyim sayesinde başladım. Birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 11 yıldır güreşiyorum. Hedefim büyüklerde dünya ve olimpiyat şampiyonluğu yaşamak. Sadece bir defa değil her zaman zirvede yer almak istiyorum. Bugüne kadar üç kez Avrupa ikincisi, bir kez Dünya üçüncüsü olum. Hedeflerime doğru adım adım yürüyorum" diye konuştu.