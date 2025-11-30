İzmir Ekonomi Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kadın Voleybol Takımı, üniversiteler arasında gerçekleştirilen İzmir Bölge Şampiyonası'nda oynadığı 5 maçı da 3-0'lık skorla set vermeden kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen İzmir Bölge Şampiyonası'nda sırasıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Bakırçay Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ni mağlup eden İEÜ Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile karşılaştı. DEÜ Tınaztepe Kampüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen maça hızlı başlayan İznir Ekonomi, ilk seti 25-10 önde tamamladı. Üstünlüğünü maç genelinde de koruyan İzmir Ekonomi, ikinci seti 25-5, son seti de 25- 11'le geçip maçı 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk coşkusunu birbirlerine sarılarak ve marşlar söyleyerek kutlayan gençler, kupayla bol bol fotoğraf çektirdi.

Rektörden tebrik

Son maç öncesi takımla bir araya gelerek öğrencilere başarılar dileyen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bu başarısı; disiplinli çalışmalarının, azimlerinin ve takım ruhunun en güzel göstergesi. Üniversitemizi en üst seviyede temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, onlarla gurur duyuyoruz. İEÜ'lü gençler, isterse her engeli aşar, her zirveye ulaşır. Gençlerimizin, Türkiye şampiyonasında oynayacakları maçlarında da aynı başarıyı göstereceklerine inancım tam. Üniversite olarak öğrencilerimizin yanında olmayı daima sürdüreceğiz" diye konuştu.

Murat Palalı: "Kararlılık ve uyum başarıyı getirdi"

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı ise, aylardır süren özverili çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade ederek, "Antrenmanlarda çok iyi çalışan, disiplinden ve hedeflerinden ödün vermeyen takımımız, sahada bunun karşılığını fazlasıyla verdi. 5 maçta da rakiplerine set vermeden kazanmak, kolay elde edilen bir başarı değil. Bu sonuç, hem sporcularımızın kararlılığının hem de takım içindeki uyumun bir ürünü. Oyuncularımızın gelişimine tanıklık etmek ve onları bu noktaya taşıyabilmek, bizim için büyük bir gurur. Bu süreçte emeği geçen tüm teknik ekibimizi ve şampiyonada yer alan tüm takımları da centilmence mücadeleleri için tebrik diyorum. Şimdi gözümüz Türkiye şampiyonasında. Aynı enerji ve konsantrasyonla hazırlanarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR