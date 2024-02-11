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İzmir Ekonomi Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, İzmir Bölge Müsabakalarını namağlup şampiyon olarak tamamladı. Takım, erkek basketbol takımının ardından 'çifte kupayla' spora damgasını vurdu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Kadın Voleybol Takımı, bu yıl 8 üniversitenin katıldığı İzmir Bölge Müsabakalarını namağlup şampiyon olarak tamamladı. Geçtiğimiz aralık ayında erkek basketbol takımıyla şampiyonluk coşkusu yaşayan İzmir Ekonomi, aynı başarıya kadın voleybol takımıyla da ulaşarak 'çifte kupayla' spora damgasını vurdu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, büyük çekişmeye sahne olan Bölge Müsabakalarındaki şampiyonluk maçında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile karşılaştı. Maçın başlamasıyla birlikte etkili oyununu sahaya yansıtan İzmir Ekonomi, rakibini 25-12, 25-15 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İEÜ'lü gençler, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. İEÜ, Süper Lig'e çıkmak için diğer bölge şampiyonlarıyla terfi maçı oynamaya hak kazandı.

Murat Palalı: "Güçlü birliktelik ve takım ruhu, bizlere şampiyonluğu getirdi"

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, takımla gurur duyduklarını ve başarının öğrencilere ait olduğunu vurgulayarak, "Takım olarak çalışmalarımıza kasım ayında başladık. Antrenmanlarımıza düzenli olarak, öğrencilerimizin derslerini de olumsuz etkilemeyecek bir takvimde devam ettik. Takımımız, bu sayede birbirini tanıdı, birbiriyle kaynaştı. Oluşan bu güçlü birliktelik ve takım ruhu, bizlere şampiyonluğu getirdi. Üniversitemiz, sporda unutulmaz bir dönem yaşıyor. Erkek basketbol takımımızın ardından kadın voleybol takımımızın da şampiyonluğa ulaşması, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Erkek basketbol takımız, finalde İKÇÜ ile karşılaşmış ve sahadan galip ayrılarak kupaya uzanmıştı. Voleybolda da finaldeki rakibimiz yine İKÇÜ'ydü. Bu açıdan da güzel bir rekabet oldu. Ben, rakibimizi de mücadelesinden dolayı kutluyorum. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak başarımızı sürekli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Akademik başarının yanı sıra sportif açıdan da iddialıyız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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