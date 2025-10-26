Haberler

İzmir Derbisinde Karşıyaka ve Altay 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, İzmir derbisinde Altay ile karşılaştı. Karşıyaka, 59'uncu dakikada Yasin'in attığı golle öne geçti, ancak maçın 88'inci dakikasında Onur Efe'nin golüyle Altay eşitliği sağladı. Bu sonuçla Karşıyaka liderliğini sürdürdü.

İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Murat Kasap, Erdoğan Sertan Akman, Erdoğan Çak

ALTAY: Semih – Mert (Dk. 46 Hikmet), Yunus Efe, Sefa, Özgür, İsa (Dk. 64 Ege), Oktay (Dk. 46 Efe), Emre, Onur Efe, Ali (Dk. 64 Murat Uluç), Ünal Alihan (Dk. 82 Caner)

KARŞIYAKA: Tunay – Harun, Ensar, Erol, Ferdi, Alpay, Tolga (Dk. 89 Namık Barış), Mücahit (Dk. 82 Adem), Erhan (Dk. 89 Hıdır), Mehmet Güneş (Dk. 40 Berat), Yasin

GOLLER: Dk. 59 Yasin ( Karşıyaka ), Dk. 88 Onur Efe ( Altay )

SARI KARTLAR: Ünal Alihan, Oktay, Yunus Efe, İsa, Onur Efe, Semih, Murat Uluç, Caner ( Altay ), Ensar, Erol ( Karşıyaka )

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'la berabere kaldı: 1-1. İki takım 7 yıl sonra derbi maçında karşı karşıya gelirken, müsabakanın ilk devresi golsüz sona erdi. Karşıyaka dakikalar 59'u gösterdiğinde Yasin'in golüyle öne geçti: 0-1. Maçın 88'inci dakikasında Onur Efe skora dengeyi getirdi. Bu sonuçla Karşıyaka 20 puanla yenilgisiz zirvedeki yerini korudu, Altay da 6 puana çıktı.

7'nci dakikada Erhan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yasin kafayı vurdu, Altay kalecisi Semih topu kornere çeldi.

29'uncu dakikada sağdan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta arka direkte Yunus Efe kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

45+3'üncü dakikada hızlı gelişen Karşıyaka atağında Mücahit sol kanattan yerden ortaladı, Yasin'in gelişine vuruşunda Altay kalecisi Semih topu son anda kornere çeldi.

59'uncu dakikada Karşıyaka golü buldu. Soldan Mücahit hızla ceza alanına sokuldu. Mücahit yerden çevirdiği topa Yasin sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

69'uncu dakikada Altay tehlikeli geldi. Sağdan Onur Efe yerden ortaladı, Murat Uluç kale dibinden topa dokunamadı.

84'üncü dakikada seri çalımlarla Erhan ceza alanına girdi. Erhan'ın çevirdiği topa Tolga dokundu ancak Karşıyaka bu pozisyondan sonuç alamadı.

88'inci dakikada Altay beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta Onur Efe'nin yerden şutunda top ağlara gitti: 1-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.