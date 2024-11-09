İzmir Derbisinde Altınordu ve Altay Karşı Karşıya Geliyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta zirve yarışındaki rakiplerinden Batman Petrolspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Altınordu yarın İzmir derbisinde düşme hattında yer alan Altay'ı konuk edecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mustafa Ünver yönetecek. İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Altaylı taraftarlar maça alınmayacak. Derbinin bilet fiyatı 250 TL olarak belirlendi.

Altınordu'nun kadrosunda eksik bulunmazken, Altay'da sarı kart cezalısı Onur Efe'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Özgür, Deniz ve Mehmet Gündüz forma giyemeyecek. Ağrıları olan Ceyhun'un durumu maç saatinde netleşecek.

Ligde 19 puanla 7'nci sırada yer alan Altınordu, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Üst üste 5 mağlubiyet alan ve son 8 maçında galibiyet yüzü göremeyen Altay ise 5 puanla 17'nci basamakta yer bulabildi.