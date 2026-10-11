İzmir'de oğlu anısına kurulan kadın atletizm takımı Süper Lig'e yükseldi

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İzmir'de 2022'de trafik kazasında kaybettiği oğlunun adına gönüllü koşuculardan atletizm takımı kuran Adnan Yahşi, Süper Lig'e yükselen kadın takımını yarışlara hazırlıyor.

Gaziemir ilçesindeki farklı okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapan Arzu Yahşi ve Adnan Yahşi çifti, 2022'de trafik kazasında yaşamını yitiren milli triatloncu oğulları Ata Yahşi'nin anısına hem erkek hem de kadın atletizm ve triatlon takımları kurdu.

Tamamı öğrencilerden ve gönüllülerden oluşan takımlar, Türkiye Atletizm Federasyonunun sezon içerisindeki birçok yarışına katıldı.

Kadın atletizm takımı, ağustos ayında düzenlenen Kulüplerarası Atletizm 1. Lig Yarışları'nı 2'nci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Erkek takımı ise 1. Lig'i 4'üncü sırada bitirdi.

Kadın ve erkek sporcularla antrenmanlarını sürdüren antrenör Yahşi, Süper Lig'de mücadele edecek kadın takımını lige hazırlıyor.

" İzmir'i en güzel şekilde Süper Lig'de temsil edeceğiz"

Ata Yahşi Spor Kulübü Başkanı Adnan Yahşi, AA muhabirine, kulüpte ağırlıklı olarak atletizm ve triatlon branşlarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yahşi, uzun yıllardır kentin liglerde takımı bulunmadığını belirterek "Farklı takımlara gidemeyen sporcuları topladık ve mücadelemize başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirip takımları liglere hazırladık. Karşılığında kadın takımımız ligi 2'nci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı." dedi.

Büyük bütçeli kulüplerle yarışacaklarını dile getiren Yahşi, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de mücadele eden takımlar büyük bütçeli takımlar ve hepsi kurumsal veya belediyelere ait olan takımlar. Ancak biz de inananlarla, destek verenlerle elimizden geleni yapacağız. İzmir'i en güzel şekilde Süper Lig'de temsil edeceğiz."

Yahşi, hedeflerinin kadınlarda Süper Lig'de kalmak, erkeklerde ise Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurguladı.

"Biz aile olabiliyoruz"

Beden eğitimi öğretmeni ve kadın atletizm takımı sporcusu Özlem Özgün de kentin Süper Lig'deki tek takımında yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Her gün antrenman yaptıklarını bildiren Özgün, "Süper Lig yarışları için zamanımız var. Bu yarışmalara hepimiz canıgönülden hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Takım sporcularından 19 yaşındaki Nilay Altaş ise 6 yıldır atletizmle ilgilendiğini anlatarak "Biz profesyonel veya çok fazla maaş alan, ekipmanları olan bir takım değiliz. Ama bizim çok önemli bir özelliğimiz var, biz aile olabiliyoruz. Gerektiğinde birbirimize hem mental hem de yarış anında destek olabiliyoruz." diye konuştu.

Altaş, çocukluğundan bu yana hayalinin milli takıma girmek olduğunu kaydetti.

Sporculardan Tuana Çeltik ve Zeynep Yağmur Akboncuk da ligde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Erkek takımı sporcularından Egehan Elibol kısa mesafe koşucusu olduğunu ve milli atlet olmayı istediğini, 3 yıldır atletizm yapan Mert Derin ise hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu aktardı.

Kaynak: AA