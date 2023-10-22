İzmir'de düzenlenen Granfondo Amatör Yol Bisiklet Yarışı'nda erkeklerde Ahmet Eren, kadınlarda Züleyha Dikbaş birinci oldu. Yarışmanın ödül törenine AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Mahmut Atilla Kaya, İzmir Vali Yardımcıları Ünal Çakıcı ve Fatih Kızıltoprak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı.

İzmir'de Granfondo Amatör Yol Bisiklet Yarışı'nda Ahmet Eren ve Züleyha Dikbaş birinci oldu

İzmir'de düzenlenen Granfondo Amatör Yol Bisiklet Yarışı'nda uzun etapta erkeklerde Ahmet Eren, kadınlarda Züleyha Dikbaş birinci oldu.

Türkiye'nin en büyük amatör yol bisiklet yarışı olarak gösterilen Granfondo serisinin üçüncü ve yılın son etabı olan İzmir yarışının startı, Konak Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi.

Yarışmacılar, 59,5 kilometrelik kısa ve 108 kilometrelik uzun parkurda pedal çevirerek aynı noktadaki finiş çizgisine ulaştı.

Uzun parkurda erkeklerde Ahmet Eren birinci, Oğuzhan Taştan ikinci, Adem Car Ateş üçüncü, kadınlarda ise Züleyha Dikbaş birinci, Aylin Karanfil ikinci ve Seda Aksoy üçüncü oldu.

Kısa parkurda erkeklerde Nurettin Emre Oruç birinci, Melih Beyhan ikinci ve Cengiz Güner üçüncü, kadınlarda Sevcan Alper birinci, Buket Demirci ikinci ve Ayşegül Gümüş üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın ödül törenine AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Mahmut Atilla Kaya, İzmir Vali Yardımcıları Ünal Çakıcı ve Fatih Kızıltoprak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı.

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, İzmir'in spor turizminde marka olduğunu, bunu daha güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kentte son bir haftada üç ayrı bisiklet organizasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Kasapoğlu, "İzmir bisiklete çok güçlü şekilde sahip çıkıyor. İzmir'de bisiklete olan ilgi ve potansiyel çok güçlü. Biz de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kültürü güçlendirmeye çalışacağız. İzmir'den bisiklet sporunda Türkiye'yi temsil edecek nice sporcular yetiştireceğiz." diye konuştu.

Törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.